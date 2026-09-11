25,9 milioni per le scuole: otto interventi tra ricostruzioni, nuove palestre e adeguamenti sismici

Opere di riqualificazione e ricostruzione, adeguamenti sismici, efficientamento energetico e nuove palestre. È su questi interventi che il Comune di Avellino punta per rafforzare e rendere più sicuro il patrimonio scolastico cittadino, partecipando all’Avviso della Regione Campania “Scuola Viva in Cantiere” – II Fase, Sessione 2026.

La Giunta Comunale ha infatti approvato le delibere necessarie alla candidatura di otto interventi, per un investimento complessivo di 25.895.953 euro. Rispettati i tempi previsti dall’Avviso regionale, si attende l’esito della procedura con l’auspicio che i progetti presentati possano essere ammessi a finanziamento.

Si tratta di un programma articolato che interessa diversi plessi scolastici della città e che interviene sia sugli edifici sia sulle strutture sportive a servizio degli istituti. Gli interventi riguardano la scuola secondaria di primo grado di San Tommaso, l’edificio scolastico di Piazza Assunta a Valle, sede della Dante Alighieri–Perna, la scuola Umberto Nobile di via Oscar D’Agostino, il plesso F. Solimena di Viale Italia e la scuola Leonardo da Vinci di Piazza Amendola.

Il programma comprende, nello specifico, la riqualificazione e ricostruzione parziale della scuola di San Tommaso per 5.545.350 euro e la riqualificazione e ricostruzione totale dell’edificio di Piazza Assunta per 3.991.350 euro. Prevista inoltre la realizzazione della nuova palestra a servizio della scuola Umberto Nobile, per 792.000 euro, mentre altri interventi riguardano l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico delle palestre di San Tommaso, Solimena e Leonardo da Vinci.

Particolarmente significativi sono anche gli interventi previsti sugli edifici scolastici di viale Italia e Piazza Amendola: rispettivamente 6.206.666 euro per il plesso F. Solimena e 7.489.979 euro per il Leonardo da Vinci. A questi si aggiungono gli interventi sulle relative palestre, per 483.132 euro e 609.876 euro.

La partecipazione al bando regionale si inserisce in una più ampia attenzione dell’Amministrazione comunale verso il sistema scolastico cittadino. Nella stessa seduta, infatti, la Giunta ha approvato anche la delibera relativa al Campus scolastico integrato di via Scandone, progetto portato avanti in collaborazione con la Provincia di Avellino. Si tratta di un intervento autonomo rispetto agli otto progetti candidati a “Scuola Viva in Cantiere”, che conferma tuttavia la volontà dell’Amministrazione di intervenire in maniera organica sul patrimonio destinato all’istruzione.

Il programma si inserisce nella più ampia strategia dell’Amministrazione guidata dal sindaco Nello Pizza, che ha posto tra le priorità dell’azione amministrativa l’attenzione al patrimonio scolastico e alla qualità degli spazi destinati agli studenti e al personale della scuola.

Sulla stessa linea l’assessore ai Lavori Pubblici e ai Fondi regionali ed europei, Enza Ambrosone: «La scuola è una delle priorità di questa Amministrazione e l’edilizia scolastica rappresenta un settore sul quale intendiamo continuare a investire. Abbiamo lavorato per costruire un programma di interventi che affronta esigenze diverse: dalla sicurezza sismica all’efficientamento energetico, dalla riqualificazione degli edifici alla dotazione di nuove strutture sportive. Il nostro obiettivo è creare ambienti sempre più sicuri, moderni e adeguati alle esigenze di chi li vive ogni giorno. Il benessere degli studenti, del corpo docente e di tutto il personale scolastico viene prima di ogni altra cosa. Ora attendiamo l’esito del bando regionale, con l’auspicio che questo importante programma possa essere finanziato e tradursi in opere concrete per Avellino».

GLI OTTO INTERVENTI CANDIDATI

Riqualificazione e ricostruzione parziale – Secondaria di primo grado di San Tommaso:

5.545.350,00 €

Riqualificazione e ricostruzione totale edificio scolastico di Piazza Assunta – Valle sede della

scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri – Perna: 3.991.350,00 €

Realizzazione palestra a servizio della scuola elementare e materna Umberto Nobile di via Oscar D’Agostino: 792.000,00 €

Adeguamento sismico ed efficientamento energetico palestra scolastica – Secondaria di primo grado di San Tommaso: 777.600,00 €

Adeguamento sismico ed efficientamento energetico – Edificio scolastico di viale Italia sede della scuola secondaria di primo grado F. Solimena: 6.206.666,00 €

Adeguamento sismico ed efficientamento energetico – Palestra scolastica di viale Italia sede della scuola secondaria di primo grado F. Solimena: 483.132,00 €

Adeguamento sismico ed efficientamento energetico – Edificio scolastico di Piazza Amendola sede della scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci: 7.489.979,00 €

Adeguamento sismico ed efficientamento energetico – Palestra scolastica di Piazza Amendola sede della scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci: 609.876,00 €

Totale delle candidature: 25.895.953 euro.