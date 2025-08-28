Solofra, Piazza Mercato chiusa alle auto: parte la raccolta firme del Forum dei Giovani

SOLOFRA- Nella cittadina conciaria questo scorcio di fine estate e’ contrassegnato dalla divisione sui provvedimenti per la quiete pubblica notturna. L’ultimo in ordine di tempo, quello della Polizia Locale finalizzato a bloccare schiamazzi e comportamenti che disturbano la tranquillità dei residenti di alcune zone, a partire da Piazza Mercato. Dopo quello firmato dal sindaco Moretti sulla “movida notturna”, a far discutere infatti e’ anche l’ordinanza adottata dal Comando di Polizia Locale che dal 21 agosto e fino al 30 settembre riguarda Via Sorbo Sottano (area comunemente denominata Piazza Mercato). In quella zona c’è il divieto di transito, di fermata e di sosta con rimozione forzata, di tutte le categorie di veicoli.

L’ORDINANZA

I motivi alla base della decisione assunta dal Comune di Solofra sono relativi e conseguenza delle : “varie segnalazioni pervenuta dai cittadini residenti in via Sorbo Sottano nelle adiacenze del piazzale adibito alla fiera del sabato e del mercoledi, di presenza di gruppi di persone di varie età con veicoli di varie categorie e cilindrate, aventi comportamenti non consoni al Codice della Strada, all’interno di detta area mercatale; Visto che tale luogo utilizzato in modo mmproprio motivo di disturbo nelle ore serali ed oltre; Constatato la necessità di adottare provvedimenti in materia di circolazione stradale, al fine di tutte le categorie di veicoli, al fine di evitare pericoli derivanti da interdire la circolazione comportamenti stradali inadeguati”.

IL FORUM DEI GIOVANI LANCIA UNA PETIZIONE ONLINE: RIAPRIRE PIAZZA MERCATO

Il Forum dei Giovani di Solofra ha chiesto un incontro con il sindaco Nicola Moretti e l’assessore Orsola De Stefano, che si svolgera’ domani alle 17, intanto ha pero’ avviato una raccolta di firme online per la riapertura dell’area in Via Sorbo Sottano (comunemente denominata Piazza Mercato) alla sosta e alla circolazione veicolare. La motivazione alla base della raccolta firme e’ semplice: “Piazza Mercato non è solo un’area mercatale, in quanto da numerosi anni è un luogo di aggregazione per i ragazzi del territorio solofrano. L’area deve essere necessariamente riaperta al traffico veicolare: senza un veicolo non è fruibile allo stesso modo, dal momento che non sono presenti arredi urbani idonei per usufruire degli spazi”. Nella richiesta di un confronto con il sindaco e l’assessore alle Politiche Giovanili, i rappresentanti del Forum hanno voluto marcare come: “la scelta di vietare in modo generico ogni tipo di comportamento che possa portare a conseguenze “rumorose” e la chiusura di luoghi simbolo di aggregazione e incontro giovanile come Piazza Mercato rischia, senza un dialogo diretto e l’individuazione di valide alternative, di creare una distanza insanabile tra le nuove generazioni e le istituzioni, laddove invece è necessario costruire corresponsabilità e collaborazione”. Una questione che sta animando il dibattito nella cittadina conciaria da giorni.