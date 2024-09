Emergenza idrica, parte la raccolta firme

Il M.I.D., il Movimento Insieme per Avellino e l’Irpinia e il comitato Uniamoci per l’Acqua danno appuntamento a tutti i cittadini Domenica 8 Settembre 2024 dalle ore !7:30 alle ore 20:00 al Corso Vittorio Emanuele di Avellino (Angolo Via Dante) per la raccolta firme indetta e rivolta ai sindaci dei 118 Comuni dell’Irpinia, affinchè gli stessi chiedano ad Horas un incontro con il ministero per la coesione al fine di ricevere quanto prima i fondi necessari per ristrutturare le reti idriche fatiscenti, le quali provocano dispersioni continue di acque necessarie al soddisfacimento del fabbisogno della popolazione causando continue interruzioni, in alternativa la Regione Campania attraverso i fondi FESR (BEN 400 MILIONI DI EURO).

Auspichiamo all’appuntamento ampia partecipazione da parte dei cittadini, chi ha già firmato può invitare amici e parenti all’appuntamento di domenica concludono le realtà promotrici dell’iniziativa.