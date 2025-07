Emergenza idrica: la mappa dei disagi di oggi in Irpinia

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una significativa riduzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi e dell’aumento dei consumi legato alle elevate temperature, sarà necessaria la sospensione notturna dell’erogazione idrica in numerosi comuni irpini per la serata di oggi, mercoledì 24 luglio, dalle ore 22:00 alle ore 06:00 di giovedì 25 luglio.

I centri urbani interessati dalla chiusura dei serbatoi sono:

Altavilla Irpina

Chiusano di San Domenico

Montefusco

Pietradefusi

Prata di Principato Ultra

Pratola Serra

Torrioni

Contrada

Forino

Mercogliano

Summonte

Castelvetere sul Calore

Montemarano (inclusi centro urbano, via San Giovanni e Paolo, contrada Bosco)

Inoltre, nei comuni di San Sossio Baronia, Trevico, Vallesaccarda e Zungoli, l’interruzione notturna sarà ripetuta ogni sera fino al superamento dell’attuale stato di deficit idrico, con riattivazione graduale dalle 6:00 del mattino successivo.

Gli orari indicati fanno riferimento all’effettiva chiusura e riapertura degli organi di manovra delle condotte. Tuttavia, per i cittadini, gli effetti della sospensione potranno variare in base ai tempi di riempimento delle tubature.

Alla riattivazione del servizio, potrebbero verificarsi temporanei episodi di torbidità dell’acqua, che non compromettono la potabilità ma per i quali si consiglia di lasciar scorrere l’acqua dai rubinetti per alcuni minuti.

Per ulteriori aggiornamenti è possibile consultare il sito ufficiale www.altocalore.it o la pagina Facebook dell’azienda. Per segnalazioni urgenti, è attivo il numero verde 800 954 430. Alto Calore si scusa per i disagi arrecati e invita a un uso responsabile della risorsa idrica.