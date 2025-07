Ciampi: “Da sindaco approvai il dissesto, ma mi sfiduciarono”

“L’appello del commissario prefettizio dottoressa Giuliana Perrotta mi impressiona ma non mi stupisce. In 24 ore ha trovato un buco in bilancio di 9 milioni da recuperare in nove mesi”. Lo scrive su Facebook l’ex sindaco di Avellino Vincenzo Ciampi e attuale consigliere regionale del M5s.

“Il piano di riequilibrio è in forse, il giudizio della Corte dei Conti incombe. Da Sindaco nel 2018 con la mia Giunta approvammo, con regolare delibera, il dissesto finanziario. Lo avevo proposto da Sindaco come ultimo atto della mia amministrazione. E mi sarei dimesso subito dopo. Le forze politiche che sedevano in Consiglio gridarono allo scandalo e mi sfiduciarono pur di non approvare il dissesto. Quell’amministrazione si concluse comunque e il nostro allarme cadde nel vuoto. Sono passati sette anni e siamo nella stessa situazione (dopo la parentesi di un altro commissario prefettizio, il dottor Priolo ,che decretò il predissesto). Non so cosa gli avellinesi possono ancora aspettarsi. E non si tratta di dover rinunciare al Ferragosto ovviamente, ma se un commissario prefettizio ci propone di dare il 5 per mille della dichiarazione non alle associazioni di volontariato, enti del terzo settore o alla ricerca sul cancro ma al comune di Avellino, probabilmente qualcosa di grave ha visto” conclude Ciampi.