West Nile, Medici Veterinari in prima linea nella prevenzione

“In un momento di particolare attenzione sanitaria come quello attuale, con otto casi confermati di infezione da virus West Nile in Campania – di cui quattro gravi – è fondamentale ribadire il ruolo centrale della Medicina Veterinaria all’interno del sistema integrato di sorveglianza e prevenzione”.

Così Benedetto Neola, Presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Napoli, interviene sull’attuale situazione epidemiologica che, in Regione Campania, ha registrato un cluster epidemico nella zona di Baia Domizia (Caserta), con pazienti ricoverati in terapia intensiva presso gli ospedali Moscati di Aversa e Cotugno di Napoli.

“La sorveglianza veterinaria rappresenta uno strumento indispensabile per l’identificazione precoce della circolazione del virus, grazie al monitoraggio costante degli animali sentinella, in particolare uccelli selvatici (serbatoi) e nei cavalli (sentinelle). L’attività svolta dai colleghi veterinari del Servizio Sanitario Nazionale permette al sistema di alzare tempestivamente il livello di allerta, contribuendo in modo decisivo alla tutela della salute umana”.

Il Ministero della Salute ha attivato il numero di pubblica utilità 1500 per fornire informazioni ai cittadini e ha diramato circolari urgenti nell’ambito del Piano Nazionale Arbovirosi, per rafforzare le misure di prevenzione.

“In questo contesto – prosegue Neola – è fondamentale informare la popolazione sulle principali precauzioni da adottare: l’uso corretto dei repellenti, l’impiego di abbigliamento protettivo, l’installazione di zanzariere e la riduzione dei focolai larvali rappresentano, ad oggi, le uniche vere armi per contrastare la diffusione del virus”.

L’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Napoli, ha sempre avuto alto il livello di attenzione, portando avanti diverse iniziative formative nel corso degli ultimi anni in sinergia con tutti gli enti preposti.

“La strategia One Health, che integra salute animale, salute umana e tutela ambientale – conclude Neola – è oggi più che mai attuale e necessaria. È su questo approccio che dobbiamo continuare a costruire il futuro della sanità pubblica, mettendo in rete tutte le competenze disponibili per rispondere in modo efficace alle emergenze infettive e proteggere la collettività”.