CNSAS interviene sulla via ferrata a Volturara per due persone bloccate. I due giovani, uno di Montella e l’altro di Guardia Lombardi, erano rimasti incrodati in un passaggio difficile della ‘via rossa’ e hanno allertato i soccorsi. L’allarme è arrivato al Soccorso Alpino e Speleologico della Campania tramite la centrale operativa del Vigili del Fuoco di Avellino. I tecnici del CNSAS intervenuti insieme al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF di Sant’Angelo dei Lombardi) e il gruppo SAF dei Vigili del Fuoco nonché alla stazione di Montella, hanno raggiunto i due giovani mettendoli in sicurezza. Dopo aver valutato le condizioni fisiche i tecnici del CNSAS insieme ai militari del SAGF hanno recuperato le due persone a monte della ferrata tramite manovre di corda per poi accompagnarli a valle alle loro macchine.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del locale comando stazione.