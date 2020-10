Attualità In Evidenza Primo Piano Emergenza coronavirus, al Moscati di Avellino si va verso la riapertura del reparto Covid 5 Ottobre 2020

Emergenza Coronavirus, all’ospedale Moscati di Avellino procedono a ritmo serrato i lavori per la riapertura del reparto Covid che, così come è successo durante il lockdown, sarà allestito nell’ex palazzina Alpi.

Apertura più che mai necessaria, visto che i posti per i contagiati dal virus in malattie infettive sono ormai quasi tutti esauriti. Dunque la palazzina Alpi riaprirà a breve, già domani saranno effettuati i primi trasferimenti dei pazienti affetti da coronavirus. Nel reparto Covid ci sarà anche una cosiddetta area verde per i degenti che non hanno necessità di terapia intensiva e che adesso è già in funzione. Prevista nella palazzina anche un’ala per la terapia sub intensiva, allestita al primo piano, e intensiva al secondo piano.