Emergenza Campi Flegrei, Petracca e Saiello: “Lavoriamo ad una proposta di legge condivisa”

Un percorso istituzionale e politico condiviso per approvare in tempi rapidi una legge regionale capace di dare risposte concrete alle comunità colpite dallo sciame sismico dei Campi Flegrei. È quanto emerso dall’incontro tra Maurizio Petracca, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale della Campania, e Gennaro Saiello, capogruppo del Movimento 5 Stelle, in vista dell’esame del provvedimento previsto in Aula il prossimo 27 agosto, mentre è in corso l’iter presso la Commissione Bilancio.

Nel corso del confronto è stata raggiunta una convergenza politica e istituzionale sull’obiettivo di dotare rapidamente la Regione di uno strumento immediatamente operativo. In quest’ottica, il Movimento 5 Stelle ha scelto di concentrare il proprio contributo sul testo presentato dal Pd, attualmente all’esame del Consiglio, facendo confluire attraverso una serie di emendamenti migliorativi le principali misure già contenute nella proposta di legge presentata dal M5S. Una scelta finalizzata a evitare sovrapposizioni nell’iter legislativo e ad accelerare l’approvazione del provvedimento.

Gli emendamenti del Movimento 5 Stelle recepiscono i punti qualificanti della proposta già depositata dal gruppo: l’incremento delle risorse destinate ai nuclei familiari sfollati e il sostegno alle attività produttive, commerciali e artigianali. Tra le priorità anche l’estensione degli interventi agli altri Comuni dell’area flegrea coinvolti dall’emergenza, insieme al rafforzamento delle misure per la Protezione Civile, il monitoraggio e l’assistenza alla popolazione.

“Abbiamo scelto di mettere al primo posto l’esigenza di arrivare rapidamente a una legge, perché i cittadini hanno bisogno di risposte e non di una competizione tra testi. Le misure sulle quali abbiamo lavorato in queste settimane entreranno ora nel confronto sul provvedimento attraverso i nostri emendamenti, con l’obiettivo di rafforzarlo e renderlo più aderente alle esigenze dei territori“, dichiara Gennaro Saiello, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale della Campania.

“Chiederemo – continua Saiello – un aumento delle risorse, perché l’emergenza coinvolge un numero significativo di famiglie costrette a lasciare le proprie case. Vogliamo più sostegno per gli sfollati, tutele per artigiani e commercianti che hanno subito danni e interventi di messa in sicurezza che coinvolgano non solo Pozzuoli, ma anche gli altri Comuni dell’area flegrea, qualora emergano situazioni di bisogno. Questo è il contributo concreto del Movimento: migliorare la legge e renderla aderente alla realtà dei territori. In attesa di ulteriori misure del Governo, è fondamentale che il Consiglio regionale faccia fino in fondo la propria parte, mettendo in campo tutte le risorse consentite dalle proprie competenze e arrivando all’approvazione nel più breve tempo possibile“.

«Ringrazio Gennaro Saiello e il Movimento 5 Stelle per il senso di responsabilità dimostrato e per la disponibilità a costruire insieme un percorso che possa portarci rapidamente all’approvazione della legge – dichiara Maurizio Petracca – Di fronte a un’emergenza come quella che stanno vivendo i Campi Flegrei non possono esserci divisioni legate all’appartenenza. È lo spirito con il quale ci siamo mossi all’interno della maggioranza ed è lo stesso spirito che vogliamo portare in Aula in vista della discussione di giovedì prossimo. Nessuna spaccatura, dunque, come strumentalmente pure si è tentato di far passare nelle ultime ore”.

«Gli emendamenti proposti dal Movimento Cinque Stelle sono perfettamente in linea con le proposte migliorative già avanzate e formalizzate dal nostro gruppo. Ringrazio tutti i gruppi di maggioranza per lo sforzo che in queste ore stanno profondendo in questa stessa direzione. Per questo – prosegue Petracca – sento di rivolgere lo stesso invito alle forze di opposizione. L’auspicio è che possano contribuire con tutte le proposte che ritengono possano migliorare il testo. Siamo pronti a valutarle con la massima apertura. L’obiettivo non è rivendicare la paternità di un provvedimento, ma dotare la Regione Campania di uno strumento che sia quanto più possibile efficace e aderente alle esigenze di comunità che stanno affrontando giorni di grande difficoltà».

«Il confronto di queste ore dimostra che la buona politica è quella che mette al centro i cittadini. L’unità non significa annullare le differenze, ma valorizzare le idee migliori. L’obiettivo comune è approvare una legge più forte, con più risorse e più tutele, capace di trasformare la solidarietà verso le popolazioni dei Campi Flegrei in interventi concreti e immediatamente operativi», concludono Petracca e Saiello.