Della Rosa si presenta al PalaDelMauro: il playmaker dell’Avellino Basket pronto a dare il massimo

Gianluca Della Rosa, playmaker dell’Halley Campania Avellino Basket, è stato presenato a stampa e tifosi questo pomeriggio al PalaDelMauro. Il cesista pistoiese, classe ’96, ha così parlato del suo arrivo in Irpinia ed è pronto ad essere protagonista con la maglia avellinese in un campionato che lo ha già visto vincitore con la canotta di Pistoia, club con cui ha anche alzato la Supercoppa LNP nella stagione 2021.

Queste le parole in conferenza del regista biancoverde: “Quando ho avuto la chiamata di Avellino non ci ho pensato due volte, ho notato la crescita in questi anni della società, ci sono tanti obiettivi e per me è un onore essere qui. Con coach Di Carlo ho parlato tanto, abbiamo fatto una lunga chiacchierata ed ho capito le sue idee, le richieste. Ha tanta esperienza e sono contento di lavorare per lui e sono felice mi abbia voluto e creda in me”.

Da veterano del campionato e della squadra, il cestista toscano si sofferma sul prossimo torneo. “Sarà una stagione dura, tante squadre forti che vogliono competere ad alto livello, noi proveremo a stare nella parte sinistra della classifica. Personalmente sono nel pieno della maturità, da domani entrerò nei trenta ed oggi vedo tanti ragazzi che vengono ad allenarsi con noi ai quali cercherò di dare una mano. Ho esperienza e la metterò a disposizione della squadra e di tutto il gruppo”.

Ad Avellino il cestista pistoiese ha trovato tanti volti noti, ragazzi contro cui ha giocato contro tante volte. “Ci sono tanti toscani in questo gruppo, stiamo legando. I ragazzi dell’anno scorso mi hanno colto alla grande, soprattutto Mussini che ben conosco ed è un onore giocare con lui. Dopo anni riusciamo a vivere un’annata insieme”.

C’è poi una promessa al pubblico avellinese: “Da quando sono arrivato in città più di qualcuno mi ha ricordato gara due di playoff giocata a Bologna. Ai nostri tifosi, che ho potuto ammirare da avversario, dico che sono un grande pubblico e cercherò di dare il mio contributo per raggiungere insieme obiettivi importanti.”