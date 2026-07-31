Taurano, la Sagra dello Gnocco compie trenta anni: visita guidata a Villa Romana e Convento

TAURANO- Due importanti novità in occasione della trentesima edizione della Sagra dello gnocco, organizzata dalla Pro Loco Taurano. In questa edizione 2026, oltre a degustare la felicità del palato, per la prima volta in assoluto, gli ospiti potranno visitare, gratuitamente, la Villa romana ( 1 sec. D.c.), e il Convento di San Giovanni del Palco. “Un grazie all’ Amministrazione tutta del Comune di Lauro, e ai frati francescani, per l’ ospitalità, e la concessione di questi due siti di interesse culturali bellissimi. Un progetto prontamente condiviso capace di oggettivare la bellezza e valori di farsi pietra ferma e insieme vento che porta semi in cerca di terra fertile.La cultura intesa come diritto di cittadinanza, deve diventare motore di aggregazione civica per rigenerare le aree, dare nuovo valore d’uso agli spazi comuni.Grazie per aver condiviso questo progetto, un plauso al sindaco di Lauro Rossano Boglione, al vice sindaco Pino Graziano e a tutta l’ amministrazione.Grazie a tutta la comunità Francescana del Convento di San Giovanni del Palco”.