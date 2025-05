Emendamento Mattiello e progetto presentato a De Luca: Nargi ha pronte le due strade per il “Partenio-Lombardi”

«L’amministrazione comunale di Avellino si sta attivando. Lunedì avremo un incontro che spero sia risolutivo per definire le prossime operazioni: il tempo stringe, il 22 agosto dobbiamo giocare qui». Sono le parole del patron dei biancoverdi, Angelo D’Agostino, rilasciate a margine dell’ultima gara stagionale disputata dai Lupi allo stadio “Partenio-Lombardi”.

E da Palazzo di Città arrivano conferme: sono già stati compiuti passi ufficiali per avviare i lavori di adeguamento dell’impianto di via Zoccolari, necessari per rendere la struttura idonea a ospitare le gare del campionato di Serie B. È stata infatti avanzata la richiesta di finanziamento, con il progetto già presentato al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. La Regione ha pronti 1,5 milioni di euro da destinare ai lavori. Resta dunque pienamente in campo la possibilità di adeguare lo stadio grazie al sostegno del governatore campano.

Nel frattempo è stata attivata anche l’altra strada, ritenuta parallela e complementare alla prima: quella della vendita del “Partenio-Lombardi”. È stato infatti presentato un emendamento, a firma del capogruppo di “Siamo Avellino” Luigi Mattiello, che inserisce lo stadio nel piano di alienazioni comunali. Una volta approvato il bilancio — il Consiglio comunale è convocato per il prossimo 12 maggio — sarà possibile anche nominare un consulente esterno incaricato di una valutazione più precisa del valore dell’impianto.

Le due opzioni, dunque, sono già state avviate. Ora manca solo l’approvazione del bilancio per poter proseguire concretamente su entrambi i fronti.