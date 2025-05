“Creature da palcoscenico” di Cataldi, inaugura la V° edizione di Avellino Letteraria

Insieme per quinta edizione di Avellino Letteraria. La rassegna cominciata nel 2021, è oggi, uno degli eventi più importanti per la diffusione della letteratura, ma della cultura in generale, nella nostra città. Nelle precedenti edizioni tanti gli autori, gli ospiti, i relatori, gli artisti, che hanno dato modo di vivere una esperienza densa di emozioni, dando rilievo e valorizzando luoghi e siti simbolo del nostro territorio come la splendida villa Amendola. Un programma ricco e complesso quello del 2025, dove si affronteranno vari temi di vita sociale, confronti su letteratura, arte, musica incontri con i protagonisti, retrospettive e nuove tendenze. Una iniziativa nata dalla voglia di favorire e promuovere la diffusione della cultura, attraverso i libri e la lettura, con lo scopo di creare comunità, senza mai dimenticare l’incontro e la costante dialettica con l’universo giovanile. Sabato 10 maggio, alle 18 presso villa Amendola, si presenta il libro: “Creature da palcoscenico” di Maria Grazia Cataldi. Il libro, la cui ispirazione parte da lontano, ripercorre la storia del teatro attraverso la presenza femminile sui palcoscenici, considerata sotto un duplice aspetto: di personaggio, creato dalla fantasia degli autori, e di protagonista, agente e creativa. Solo nel Cinquecento, nasce la figura dell’attrice, che deve anche saper cantare e ballare e, spesso, avere attitudini letterarie. Le donne a poco a poco si identificheranno nei diversi generi teatrali, conquistando sempre più spazi, non solo sulle scene italiane e straniere, ma nella società. È attraverso di loro che il teatro diventa, così, il punto di osservazione ideale per verificare i cambiamenti culturali, la nascita di nuove sensibilità, il senso della modernità. Dopo l’introduzione di Annamaria Picillo, direttore artistico della rassegna, seguiranno i saluti del sindaco di Avellino, Laura Nargi, del provveditore agli studi di Avellino, Fiorella Pagliuca, del presidente dell’associazione Carlo Gesualdo, Edgardo Pesiri e Carlo Santoli, Università di Salerno, direttore di Sinestesie. Partecipa con l’autrice, la scrittrice, Cecilia Valentino. A seguire, l’intervento del direttore del Corriere dell’Irpinia, Gianni Festa. Interludio musicale a cura del maestro Paolo De Vito, attore e chansonnier. Ad arricchire la serata con “Voci di donna”: Anna Savelli, Angela Martino, Mena Matarazzo e Ilia Caso. Marco Abete, fotografo, artista e musicista, esporrà alcune delle sue opere fotografiche. Coordina la serata la giornalista, Daniela Apuzza.

Gli incontri culturali, da maggio a giugno si terranno presso villa Amendola.

Da agosto fino a dicembre presso la sala conferenza della Diocesi di Avellino