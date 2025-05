Stadio, Nicola Giordano: “Ecco la soluzione più immediata”

Stadio Partenio-Lombardi, per Nicola Giordano ecco la soluzione più immediata: subito i lavori, in alternativa la cessione.

In un momento in cui aumentano le pressioni e si moltiplicano le difficoltà burocratiche, esiste una via più rapida, trasparente e concreta: la concessione con scomputo dei lavori. Il Comune ha già pubblicato un bando per la gestione dello stadio, con un canone annuo di 100.000 € per due anni e scadenza per la presentazione delle offerte il 19 maggio. Il contratto prevede anche la possibilità di estendere la durata fino a 12 mesi.

Ecco la proposta, chiara e subito attuabile:

Estendere la durata la concessione per un periodo congruo, tale da consentire il pieno ammortamento dell’investimento privato sostenuto. Consentire l’avvio immediato dei lavori, a partire dal rifacimento del manto erboso (800.000 €). Scomputare l’importo dei lavori dal canone, così il concessionario anticipa le spese, il Comune non spende e i tempi si accorciano. Mantenere lo stadio pubblico, mentre il Comune potrà completare gli altri interventi utilizzando i fondi regionali, attivando nel frattempo il fondo di riserva per avere risorse immediate in attesa del decreto definitivo. Invece di perdere tempo tra perizie, polemiche e tentativi di svendere, agiamo subito. È inaccettabile che un privato cittadino, come Festa, chieda di abbassare il prezzo di un bene pubblico che deve essere alienato solo tramite procedura di evidenza pubblica. Basta pressioni. Basta confusione. Serve serietà, responsabilità e decisioni concrete, non teatrini politici. C’è una strada percorribile, immediata e legittima: non svende, ma valorizza; non perde tempo, ma costruisce. Si siedano subito allo stesso tavolo Regione Campania, Comune di Avellino e U.S. Avellino per definire tempi e impegni. Chi ha davvero a cuore Avellino e il Partenio, lo dimostri con i fatti.