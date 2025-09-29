Mirabella Eclano 2028, Rauseo (Lega): “Sostenere la candidatura a Capitale della Cultura è un dovere per il futuro delle aree interne”

“La candidatura di Mirabella Eclano a Capitale Italiana della Cultura 2028 è una scelta strategica che merita il massimo sostegno. Non si tratta solo di riconoscere uno straordinario patrimonio storico e artistico, ma di investire in una visione di futuro che trasforma le nostre radici in un motore di crescita culturale, sociale ed economica per l’intero territorio”.

Lo dichiara Franco Rauseo, Coordinatore dei Dipartimenti Tematici della Lega, commentando l’ufficializzazione della proposta.

“Il progetto”, prosegue Rauseo, “mira a restituire a Mirabella Eclano la centralità che merita, proiettando il suo paesaggio culturale e umano in una dimensione contemporanea. L’obiettivo è chiaro: coniugare memoria storica, ricerca, turismo sostenibile e innovazione, valorizzando non solo il glorioso passato di Aeclanum, ma anche la creatività delle nuove generazioni. La cultura diventa così strumento di coesione e sviluppo”.

Tuttavia, il Coordinatore della Lega non nasconde una nota critica: “La presentazione di ben sei candidature dalla Campania è un grave errore strategico, sintomo di una preoccupante mancanza di dialogo istituzionale. Questa frammentazione rischia di indebolire le possibilità di successo di tutti i territori e denota l’assenza di una visione unitaria che avrebbe potuto rafforzare la voce della nostra regione in un contesto così competitivo”.

“Nonostante ciò”, conclude Rauseo, “sostenere Mirabella Eclano in questa sfida significa credere nel valore delle nostre aree interne. È un’occasione per dimostrare che una comunità fiera delle sue radici antiche e della sua identità viva ha ancora molto da raccontare all’Italia e al mondo. Il nostro impegno sarà totale”.