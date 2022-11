Ema, blocco dei server aziendali: produzione ferma per tre giorni

Un blocco dei server aziendali di non facile risoluzione ha mandato in tilt il sistema informatico dell’Ema di Morra De Sanctis, un’azienda d’eccellenza dell’Alta Irpinia che ha la Rolls-Royce tra i maggiori azionisti. La produzione di quasi tutti i reparti si è dovuta fermare per forza di cose e la maggior parte dei mille dipendenti è restata a casa.

Il guasto improvviso si è verificato lo scorso 17 novembre, i vertici dell’Ema (leader mondiale nel settore aerospaziale) hanno subito comunicato ai sindacati la sospensione dell’attività lavorativa per due giorni.

Lo stop si è prolungato di un altro giorno. Come nota ufficiale dell’azienda, la richiesta di Cassa integrazione per tre giorni per gran parte dei lavoratori. Il rientro in fabbrica lunedì 21, salvo diverse comunicazioni.