Elodie a Big Mama: “Sei stata pazzesca”. L’irpina: “Me la stavo facendo addosso”. Il bacio sulle labbra

“Sei stata pazzesca”. Elodie ha fatto in diretta i complimenti a BigMama, l’artista di San Michele di Serino. Ieri le due cantanti hanno duettato insieme sul palco di Sanremo, mettendo in scena “American Woman”, brano hard rock dei The Guess Who portato al successo da Lenny Kravitz. A conclusione le due artiste si sono baciate sulla bocca. Elodie ha scelto American Woman, pezzo hard rock anni ’70 riscoperto grazie a Lenny Kravitz, e ha chiamato BigMama per uno show coinvolgente per rivendicare l’empowerment femminile.

Nella serata delle cover, dunque, consensi e applausi a scena aperta per entrambe. Per Elodie, la rapper irpina ha tanta personalità. La scelta su Big Mama di Elodie è stata fatta perché la “nostra” è un elemento di rottura, sempre secondo la cantante romana.

“Ci siamo conosciute direttamente a Sanremo”, ha spiegato Elodie. “Me la stavo facendo addosso sul palco”, ha confessato invece Big Mama la quale ha spiegato che, dopo il Festival, riprenderà a scrivere testi. Ieri intanto, nella “sua” San Michele, in tanti l’hanno guardata ed applaudita grazie al maxischermo allestito dal Comune.