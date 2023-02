Petra Strumilia: terza edizione del concorso ”Mario Piantedosi”

Il futuro della memoria, l’impegno nel presente per l’Ambiente e per le proprie radici: il circolo socio-Culturale “Petra Strumilia” di Pietrastornina investe sulle nuove generazioni e lo fa promuovendo iniziative dedicate allo sviluppo sostenibile. La tutela ambientale, legata alla conservazione delle risorse del nostro pianeta rappresenta una sfida non più eludibile per le future generazioni in virtù di obiettivi complessi ma ambiziosi.

In quest’ottica, il circolo ha indetto la terza edizione del concorso a premi intitolato al professore Mario Piantedosi. Un concorso, ispirato alla cura e tutela dell’Ambiente, che trova spazio nella Carta Costituzionale grazie alla modifica prevista dalla legge n.1 dell’8 Febbraio 2022.

Possono partecipare gli alunni e gli studenti degli istituti di ogni ordine e grado della provincia di Avellino e gli studenti universitari ivi residenti. La partecipazione al concorso è ammessa presentando un elaborato in qualsiasi forma individuale o di gruppo classe, ispirato al tema della tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela dell’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell’interesse delle future generazioni.

L’elaborato in forma libera (tema, disegno,prodotto multimediale ) potrà prendere liberamente spunto dal dettato costituzionale per ripercorrere l’evoluzione di questo principio. Gli elaborati dovranno essere inviati all’indirizzo mail petrastrumilia@libero.it entro le ore 19.00 del 30 aprile 2023. La cerimonia di premiazione è prevista sabato 27 maggio 2023. L’educazione allo sviluppo sostenibile significa attivare processi virtuosi di cambiamento complessivo dei comportamenti e degli stili di vita. Un nuovo approccio all’ambiente fondato sulla sfera valoriale e cognitiva.