Incidente sulla Variante, 58enne di Mercogliano in ospedale. E’ successo verso l’ora di pranzo, nei pressi del bar Moccia, lungo il rettilineo. L’uomo, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo della motocicletta sulla quale viaggiava. E’ stato trasportato presso l’ospedale “Moscati” in codice rosso. Sul posto i carabinieri per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.