Elezioni provinciali, insediati gli Uffici elettorali: domani al voto dalle 8 alle 20

Si sono regolarmente costituiti il Seggio centrale e la Sottosezione per le Elezioni del Consiglio Provinciale di Avellino presso Palazzo Caracciolo, con il formale insediamento dei componenti i predetti Uffici elettorali per le conseguenti operazioni di rito.

Le operazioni di voto si svolgeranno nella giornata di domani, SABATO 6 GIUGNO 2026, dalle ore 8:00 alle ore 20:00.

Le operazioni di scrutinio avranno inizio SABATO 6 GIUGNOdalle ore 20:00, immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto. Tali operazioni saranno riprese in diretta streaming live e visibili ai seguenti link:

SEGGIO CENTRALE

https://youtube.com/live/s42UO4l-EVY

SOTTOSEZIONE

https://youtube.com/live/uAZS8fktL30

Nel corso della giornata di domani verranno rese note le percentuali di affluenza al Seggio centrale e alla Sottosezione alle ore 12:00, alle ore 17:00 e l’affluenza definitiva dopo la chiusura delle operazioni di voto alle ore 20:00.

Al termine dello spoglio, l’Ufficio Elettorale procederà alle operazioni di competenza con la proclamazione degli eletti, presso la Sala Grasso della Provincia di Avellino.