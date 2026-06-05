Montella, IC Palatucci sul podio nazionale del concorso ANCE “Macroscuola”

Dopo il trionfo dell’orchestra scolastica, vincitrice del primo premio assoluto al 15° Concorso Internazionale Musicale “Città di Scandicci”, e l’affermazione del magazine d’istituto al Premio nazionale “Carmine Scianguetta”, continuano i riconoscimenti per l’Istituto Comprensivo “Giovanni Palatucci” di Montella, che mette a segno altri due importanti risultati tra Roma e Avellino. Il primo traguardo arriva proprio dalla capitale, dove la classe IIIB della scuola secondaria di primo grado ha conquistato il secondo posto nazionale alla finale del concorso “Macroscuola”, promosso dall’ANCE, l’Associazione Nazionale Costruttori Edili. L’organizzazione, che rappresenta l’industria italiana delle costruzioni all’interno di Confindustria, promuove da anni questa iniziativa per avvicinare i giovani ai temi dell’urbanistica e della rigenerazione urbana. Gli studenti di Montella sono riusciti a salire sul podio italiano dopo aver primeggiato nella dura selezione regionale della Campania, ottenendo, insieme alla medaglia d’argento, un premio economico di 6mila euro destinato alla didattica.

L’iniziativa dell’ANCE, incentrata sui temi della sostenibilità, richiedeva quest’anno di progettare la riqualificazione di un edificio pubblico per trasformarlo in uno spazio di co-working e co-living per i giovani. Partendo da un attento studio sul campo e dall’analisi delle peculiarità locali, i ragazzi hanno sviluppato il progetto “Natura Olens”. L’idea prevede la riconversione dell’attuale edificio dell’asilo in una piccola azienda biologica per la produzione di profumi naturali ricavati dalle essenze boschive locali (come castagno, faggio e agrifoglio), integrando laboratori, aree commerciali e percorsi multisensoriali a basso impatto ambientale.

La professoressa Caterina Vasso, che ha guidato gli studenti insieme al prof. Giuseppe Bellofatto e al tirocinante ingegner Amilcare De Simone, ha commentato il percorso:

“Vedere i nostri ragazzi raggiungere il podio nazionale è un’emozione straordinaria. Questo risultato premia la loro capacità di lavorare in squadra, l’impegno nei sopralluoghi e, soprattutto, la creatività nel saper interpretare l’identità naturalistica di Montella in chiave moderna e sostenibile. ‘Natura Olens’ dimostra come la tecnologia possa sposarsi perfettamente con la tutela dell’ambiente”. Al successo romano si aggiunge, a pochissimi giorni di distanza, un altro significativo sigillo sul fronte dell’educazione civica e della legalità: gli alunni della classe 1C dell’Istituto si sono infatti aggiudicati il primo posto nella sezione della scuola secondaria di primo grado della 9ª edizione del progetto-concorso “PretenDiamo Legalità”, promosso dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. La cerimonia di premiazione, tenutasi alla presenza del Questore, ha tributato il giusto riconoscimento ai ragazzi per la qualità e l’originalità dell’elaborato incentrato sul rispetto delle regole, sulla legalità e sul contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Il Dirigente Scolastico, l’ingegner Massimiliano Bosco, ha sottolineato il valore del percorso compiuto dall’istituto:

“Questi ultimi riconoscimenti coronano una stagione di successi per la nostra scuola, che sta dimostrando una straordinaria vitalità in molteplici ambiti culturali e disciplinari. È la conferma tangibile che quando si offre agli studenti una didattica laboratoriale, innovativa e aperta alla cittadinanza attiva, i talenti emergono e vincono. Un plauso va ai docenti per l’impegno costante e per queste importanti affermazioni.”