Gengaro: “La vittoria di Fico apre una nuova stagione di speranza per la Campania”

Antonio Gengaro commenta i risultati elettorali che hanno premiato Roberto Fico per la presidenza della Regione Campania. “Certamente si apre una bella pagina per il centrosinistra e per i nostri territori – ha detto Gengaro – Questa vittoria è fondamentale per il fronte progressista, che potrà giocarsi una battaglia importante per il futuro del Paese”.

Secondo Gengaro, la coalizione ha saputo lavorare in maniera strutturata sui programmi, e i risultati confermano la popolarità di Fico, soprattutto nell’area napoletana. “Fico non è un leader autoritario – ha sottolineato – ma una personalità che collaborerà con amministratori, territori e partiti, aprendo la strada a una politica delle aree interne e a una gestione equilibrata tra zone costiere e interne”.

Il tema delle aree interne e del riequilibrio territoriale è centrale, con l’obiettivo di potenziare investimenti, infrastrutture materiali e immateriali, lavoro qualificato e servizi per le comunità locali. Gengaro ha evidenziato l’importanza di un gruppo dirigente coeso e orientato all’interesse pubblico, capace di collaborare per promuovere lo sviluppo uniforme della regione.

Infine, Gengaro ha sottolineato il ruolo politico del Partito Democratico: “La mia candidatura è stata di servizio per il partito. Se il PD otterrà un seggio nella nostra provincia, lo dovrà al lavoro politico costruito durante la campagna elettorale. Siamo a disposizione della comunità e continueremo a lavorare per rafforzare il ruolo del partito e della coalizione in Campania”.