Osservatorio sullo Stato della Provincia: mercoledì tappa nella Valle Caudina

Il Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, accompagnata dal Questore della Provincia di Avellino, Dott. Pasquale Picone, dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Avellino, Col. Angelo Zito, e dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. Leonardo Erre, parteciperà a un incontro istituzionale con le comunità locali dei Comuni di Rotondi, Cervinara, San Martino Valle Caudina e Roccabascerana. Quello di mercoledì 21 gennaio, alle 17, presso l’Auditorium Comunale di Rotondi sarà un momento di confronto diretto tra le istituzioni dello Stato, le amministrazioni locali e i rappresentanti della società civile.

L’incontro è finalizzato ad affrontare tematiche di interesse generale, promuovendo il dialogo con la società civile, l’ascolto e la collaborazione istituzionale, nel rispetto dei principi di legalità, sicurezza e coesione sociale. L’evento, di alto profilo istituzionale, prevede un momento di dibattito con il coinvolgimento dei rappresentanti della società civile e delle realtà associative locali, al fine di favorire un dialogo diretto e costruttivo tra le istituzioni e la comunità.