Avellino, maxi-rissa a campetto Santa Rita: una persona in ospedale. Il tutto si è verificato per motivi di viabilità. Si sono affrontati in sei. Sul posto è intervenuta la Volante che ha identificato tutte e sei le persone denunciandone tre all’autorità giudiziaria. Una di loro ha riportato una prognosi di 30 giorni per lesioni a una spalla a seguito di caduta provocata da un pugno.