Elezioni Europee, ecco tutti gli irpini ufficialmente in campo

Sono otto gli irpini in campo per le elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno. Si vota dalle 15 alle 23 del sabato e dalle 7 alle 23 del giorno successivo. Sarà possibile esprimere fino a tre preferenze alternando i generi e non è previsto il voto disgiunto. Tutti gli irpini in corsa per il parlamento di Bruxelles e Strasburgo sono inseriti nell’immensa circoscrizione Sud che comprende Campania, Calabria, Puglia, Molise, Abruzzo e Basilicata.

ECCO TUTTI I CANDIDATI UFFICIALI:

Angelo Antonio D’Agostino (Forza Italia)

Maura Sarno (Movimento 5 Stelle)

Ines Fruncillo (Fratelli d’Italia)

Nicola D’Ambrosio (Fratelli d’Italia)

Paola Fanfarillo (Azione con Calenda)

Francesco Todisco (Partito Democratico)

Alfonso Maria Gallo (Stati Uniti d’Europa)

Alessandra Mariano (Alleanza Verdi Sinistra)