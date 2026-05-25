Elezioni comunali, Pizza oltre il 52%: cauto ottimismo dalla sede del Pd

Dalla storica sede del Partito Democratico in Via Tagliamento si respira un clima di cauto ottimismo per un’eventuale vittoria di Nello Pizza già al primo turno. Alla presenza del segretario provinciale Marco Santo Alaia, dell’ex consigliera comunale Enza Ambrosone e di altri candidati della lista Dem, i dati raccolti dal Pd confermano il netto vantaggio di Nello Pizza, candidato del campo largo, che con 4.270 voti raggiunge il 52,9% delle preferenze.
Evidente lo stacco con gli altri due candidati alla carica di sindaco: Gianluca Festa con 2.034 voti (25,2%) e Laura Nargi con 1.765 voti (21,9%), in un testa a testa che consolida la leadership di Pizza già al primo turno.
Un risultato che, pur in attesa della conferma ufficiale, rafforza la fiducia del campo largo nella possibilità di chiudere la partita elettorale senza ricorso al ballottaggio.