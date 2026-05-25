Le Amministrative in Irpinia hanno visto i primi risultati certi ancor prima della chiusura delle urne. Nei tre comuni irpini chiamati al voto con una sola lista in campo, Calitri, Guardia Lombardi e San Mango sul Calore, la soglia del quorum è stata superata già nella serata di ieri, rendendo immediatamente valida la consultazione. L’affluenza, di fatti, ha oltrepassato il 40% entro le ore 23:00 di ieri sera, domenica 24 aprile 2026, permettendo così di proclamare i nuovi primi cittadini.

I nuovi sindaci

– Attilio Galgano (Calitri);

–Francescantonio Siconolfi (Guardia Lombardi);

– Teodoro Boccuzzi (San Mango sul Calore).