Amministrative in Irpinia, eletti i sindaci di Castelfranci, Prata di Principato Ultra, Quindici e Sorbo Serpico

Prosegue lo spoglio delle Amministrative in Irpinia e arrivano le prime conferme ufficiali dai territori. In diversi comuni della provincia sono già stati proclamati i nuovi sindaci.
A Castelfranci, Prata di Principato Ultra, Quindici e Sorbo Serpico la competizione elettorale si è chiusa con l’elezione dei rispettivi primi cittadini, segnando così la continuità amministrativa in alcuni centri e un cambio di passo in altri.
I nuovi sindaci
- Tony Romano (Castelfranci), 63,10% con 838 voti;
- Marco Belisario (Prata di Principato Ultra), 35,33% con 650 voti;
- Alessandro Siniscalchi (Quindici), 81,45% con 1.019 voti;
- Mariateresa Fontanella (Sorbo Serpico), 59,44% con 233 voti.