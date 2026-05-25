Amministrative in Irpinia, eletti i sindaci di Castelfranci, Prata di Principato Ultra, Quindici e Sorbo Serpico

Prosegue lo spoglio delle Amministrative in Irpinia e arrivano le prime conferme ufficiali dai territori. In diversi comuni della provincia sono già stati proclamati i nuovi sindaci.

A Castelfranci, Prata di Principato Ultra, Quindici e Sorbo Serpico la competizione elettorale si è chiusa con l’elezione dei rispettivi primi cittadini, segnando così la continuità amministrativa in alcuni centri e un cambio di passo in altri.

I nuovi sindaci