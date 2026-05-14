Elezioni Cervinara, Tangredi: “Priorità a stazione ferroviaria e servizi sanitari”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di “Cervinara Rinasce” e del candidato sindaco Filuccio Tangredi:

“Qualcuno ha pensato di barattare i servizi del nostro paese, i servizi per tutti i cittadini in cambio di prebende personali o, ancora peggio, familiari. Avete mai sentito l’ex prima cittadina ribellarsi all’Eav e alla Regione Campania per la vergognosa chiusura della linea ferroviaria? Io No. Io, anzi, ricordo benissimo la sua faccia nella foto, ricordo l’ inaugurazione della stazione Appia a Benevento, una inaugurazione di una stazione senza treno”.

Il candidato sindaco della lista numero 2, Cervinara Rinasce, Filuccio Tangredi non nasconde le preoccupazioni che potrebbero arrivare dagli enti sovracomunali che è come se si fossero abituati ad avere a che fare con persone pronte ad accettare qualsiasi taglio o limitazioni dei servizi.

“È meglio far capire già da ora, quando siamo ancora in campagna elettorale, che nel caso di vittoria della nostra lista, le cose, la narrazione politica, come dicono quelli che parlano bene, cambierà radicalmente. Con noi alla guida del paese, la musica cambierà radicalmente, nessuno ci potrà imporre nulla soprattutto non ci faremo sottrarre niente e, anzi, lavoreremo per riavere quello che ci hanno portato via”.

Tangredi non parla affatto di pericoli oramai lontani, anzi, non nasconde le sue preoccupazioni per delle vicende che si potrebbero consumare nei prossimi mesi. “Sono certo che già a partire dal 26 maggio, facendo i debiti scongiuri, dovremmo porre la questione del nostro scalo ferroviario, della nostra stazione che si trova alla fine della bellissima via Rettifilo.

Qualcuno ha già pensato che lo scalo di Cervinara dovrà essere sacrificato per rendere più veloce la linea ferroviaria Benevento- Cancello, via Valle Caudina. C’è già una sorta di piano che salva le stazioni di San Martino Valle Caudina e quella di Arpaia. Ebbene, questi signori, hanno fatto i conti senza l’oste. Dal 26 maggio a Cervinara sarà guidata da persone che hanno in mente solo l’interesse dei cittadini. Cervinara è il paese più popoloso sulla linea ferroviaria ed è, facilmente, raggiungibile dagli utenti degli altri paesi.

Se vogliamo ragionare, facciamolo con i dati alla mano ma sia ben chiaro che il tempo degli scippi per misere prebende sta, definitivamente, terminando una volta per tutte”.

Come deve terminare al più presto la politica dell’Asl Avellino nei confronti della Valle Caudina irpina. Tangredi non ha remore a far presente che da Pietrastornina e fino a Rotondi non è stata prevista anche una sola casa di comunità.

“Oramai questo è un dato di fatto”, sostiene il candidato sindaco di Cervinara Rinasce. “Un dato di fatto avallato dal silenzio assenso che si è registrato negli ultimi cinque anni al comune di Cervinara. Ma anche l’azienda sanitaria Avellino dovrà discutere con noi la politica sanitaria. Ci avete escluso dalle case di comunità? Per riequilibrare questo scippo dovete potenziare le visite specialistiche all’ex distretto.”

“Non ci saranno sconti per nessuno, da qualsiasi area politica provenga. Il tempo dei maggiordomi sta per finire. Cervinara Rinasce rappresenta una comunità fiera ed orgogliosa e nessuno la potrà calpestare impunemente. I nostri diritti non valgono meno dei diritti degli altri. È meglio metterselo nella mente una volta per tutte”.