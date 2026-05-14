Buonopane indicato dal Pd nazionale? Petracca: “Sono chiacchiere da bar”

E’ un campo largo sempre più minato quello che porta alla presidenza di Palazzo Caracciolo. Dopo le dichiarazioni del vicepresidente del Movimento 5 Stelle Michele Gubitosa, che da Ariano Irpino aveva parlato di una ricandidatura dell’uscente Rizieri Buonopane indicata dal Pd nazionale, arrivano le parole del capogruppo del Partito Democratico in Regione Campania, Maurizio Petracca. A precisa domanda sulla presunta investitura arrivata dai vertici nazionali del Pd, Petracca ha liquidato la questione con poche parole: “Sono chiacchiere da bar”.

Il consigliere regionale ha poi ricostruito lo stato delle interlocuzioni politiche in vista della scadenza fissata per domenica alle ore 12, termine ultimo per la presentazione delle candidature alla presidenza della Provincia. “Si è provato, attraverso i segretari di partito, a trovare una linea di condivisione. Ora ne ho perso un po’ le tracce, perché negli ultimi tre giorni sono stato perlopiù a Napoli, tranne per uno scorcio ieri, quindi non so nulla”, ha spiegato Petracca. “Non ne ho idea – ha aggiunto – io sto provando a occuparmi della città; di queste cose si occupano i segretari di partito. Come si sa – ha osservato Petracca – è un’elezione anomala. Quella legge nasceva come una norma provvisoria, che prevedeva poi lo scioglimento delle Province. Invece è diventata un’aberrazione giuridica, perché genera atti monocratici senza condivisione. Dovrebbe essere un ente amministrato da tutti gli amministratori dell’Irpinia”. Il capogruppo dem ha inoltre sottolineato di non essere direttamente coinvolto nella competizione: “È una vicenda legata soprattutto agli amministratori locali. Io non lo sono: faccio il consigliere regionale e non voto alle provinciali, per fortuna o per sfortuna”.

Le dichiarazioni di Petracca sono arrivate a margine della presentazione della coalizione a sostegno del candidato sindaco di Avellino Nello Pizza, ospitata al Viva Hotel. Presente anche il consigliere regionale Enzo Alaia, che ha lanciato un appello per arrivare a una candidatura unitaria per la Provincia. “Trattandosi di un ente di secondo livello – ha dichiarato Alaia – credo che i protagonisti dovrebbero essere proprio gli amministratori. Se questo appello sarà accolto, io sono più che favorevole e andiamo avanti. Un solo candidato – ha ribadito – sarebbe l’ideale per la nostra provincia, per dare ai tanti amministratori e sindaci un riferimento comune per la Provincia”. Tra i nomi che circolano in queste ore c’è anche quello del sindaco di Candida, Fausto Picone: “Mah, è uno dei tanti candidati. Potrebbe essere chiunque”.