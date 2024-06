Election Day – Secondo giorno di votazioni in Irpinia

Secondo giorno di votazioni in Irpinia. Si è partiti questa mattina presto alle 7:00. La lunga giornata si concluderà alle 23:00 quando poi comincerà lo spoglio per le Europee. Per lo scrutinio per le Amministrative, che in Irpinia coinvolgono oltre al capoluogo altri 41 comuni tra cui Montoro, Mercogliano e Montella, si dovrà attendere invece le 14:00 di lunedì.

Nella giornata di ieri si è recato alle urne un elettore su quattro per le comunali. Decisamente più bassa la percentuale di votanti per le Europee: di poco superiore al 13%. In città hanno espresso la preferenza in 11mila su un totale di 45.815 potenziali elettori. Tra loro i candidati alla carica di sindaco Antonio Gengaro, Laura Nargi, Aldo D’Andrea, Gennaro Romei e Vittorio Boccieri. Rino Genovese e Modestino Iandoli risiedono invece, rispettivamente, a Mercogliano e San Potito Ultra. Le prossime rilevazioni sull’affluenza parziale saranno diffuse alle ore 12:00 e alle 19:00.

Alle urne stamattina, con il consueto completo blu, anche l’ex primo cittadino Gianluca Festa, come noto agli arresti domiciliari per l’inchiesta che ha coinvolto Palazzo di Città. Festa ha raggiunto a piedi e da solo il seggio di via Scandone così come disposto dal Gip.