Affluenza ore 12, in città si sfiora il 40%. Europee: urne deserte in Alta Irpinia

Affluenza al 36,67% in città per il voto amministrativo quando sono le ore 12:00. Leggermente più alta per le Europee dove ha votato il 37,37% degli aventi diritto.

Urne praticamente deserte in Alta Irpinia per il rinnovo del Parlamento Europeo. In alcuni campanili, come a Rocca San Felice, Teora, Torella dei Lombardi, Guardia Lombardi e Sant’Angelo dei Lombardi, si è raggiunto appena il 7% degli elettori che hanno espresso la loro preferenza. Al contrario picchi di affluenza a Taurano (61,88%) e a Domicella e Venticano, dove si è superato il 50% dei votanti.