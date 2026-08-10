Educazione sessuo-affettiva nelle scuole, da oggi si può firmare per il referendum

È ufficiale: da oggi si può finalmente firmare per il Referendum sull’Educazione Sessuo-Affettiva nelle scuole. L’annuncio arriva dai canali social dei promotori dell’iniziativa, il comitato “Sì Educazione Affettiva nelle Scuole”, che invitano i cittadini a sostenere la raccolta firme.

“Questa non è semplicemente una notizia, è lo strumento concreto che aspettavamo – si legge nel post –. Sono anni che ci si batte in ogni sede per rivendicare i diritti, la parità e il rispetto reciproco, ma la dura realtà con cui dobbiamo fare i conti è una sola: se non si riparte dall’educazione, ogni nostro sforzo rischia di rivelarsi vano”.

“Tragedie che non sono casuali”. Nel messaggio i promotori collegano la battaglia referendaria ad alcune delle emergenze sociali più drammatiche: “Le tragedie a cui assistiamo non sono casuali. Femminicidi, bullismo feroce, discriminazioni continue legate all’orientamento sessuale non sono drammi inevitabili a cui rassegnarsi. Sono il sintomo evidente e doloroso di una società che va corretta alla base”. Dinamiche tossiche che, “portando l’educazione sessuo- affettiva tra i banchi di scuola, possiamo intercettare, decostruire e fermare molto prima che si inneschino in modo irreversibile”. L’appello alla mobilitazione. Di qui l’invito a non restare spettatori: “Di fronte a tutto questo non possiamo più permetterci di limitarci a guardare o a indignarci a posteriori. In questa battaglia la firma di ognuno di noi ha un peso specifico reale e fa una differenza enorme tra l’immobilismo e la possibilità di cambiare davvero le cose”.

Per firmare è possibile collegarsi al sito referendumeducazioneaffettiva.it/firma.