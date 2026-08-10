Autoarticolato in fiamme sulla A16: enorme nube di fumo invade il cielo

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 10 agosto, intorno alle ore 14:30, i Vigili del Fuoco del Comando di Avellino sono intervenuti sull’Autostrada A16, in direzione Bari, subito dopo l’uscita di Grottaminarda, per un incendio che ha interessato un autoarticolato adibito al trasporto di generi alimentari.

Le fiamme hanno coinvolto il mezzo pesante, rendendo necessario l’intervento della squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, supportata da due autobotti, che hanno provveduto alle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l’Italia, impegnati nella gestione della viabilità e nelle attività di supporto alle operazioni di soccorso.

Al termine delle operazioni di spegnimento, è stato necessario procedere allo svuotamento del rimorchio dal carico trasportato prima di poter rimuovere e spostare l’autoarticolato. Non si sono registrano, al momento, informazioni relative a persone coinvolte.