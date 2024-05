Edilizia giudiziaria, confronto tra avvocati e candidati sindaco

Un confronto tra i candidati sindaco sull’edilizia giudiziaria. Quello organizzato per lunedi’ 3 giugno 2024 alle 15:30, presso l’Aula Magna del Tribunale di Avellino. In quella sede , fanno sapere in una nota il presidente dell’Ordine degli Avvocati Fabio Benigni e il segretario Francesco Castellano: ‘si terrà un incontro con tutti i candidati alla carica di primo cittadino del Comune Capoluogo sul tema dell’edilizia giudiziaria.Il confronto da più parti sollecitato e promosso da questo Consiglio costituisce, altresì,l’occasione per conoscere al meglio le proposte dei candidati su un tema caro alla categoria

professionale che ci onoriamo di rappresentare”.