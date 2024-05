In citta’ spuntano i volantini di Ciriaco De Mita

AVELLINO- Quale miglior modo di commemorare il secondo anniversario della morte dello statista democristiano Ciriaco De Mita (visto che il 26 maggio a livello locale non molti lo hanno celebrato come si doveva) se non quello di regalare per una notte un volantinaggio con l’invito a votare il simbolo della Democrazia Cristiana e il candidato numero uno della lista, ovvero Ciriaco De Mita? I piu’ benevoli hanno pensato che ci sia una sorta di operazione “nostalgia” o “memoria” dietro alla distribuzione dei volantini elettorali con tanto di immagine del leader democristiano. Ma qualcuno ha anche pensato che possa essere un modo per elevare il livello “politico” di una contesa dove mancano esponenti come De Mita e anche i suoi interventi. Intanto, mentre e’ scattata la corsa a capire il volantino a quale campagna elettorale faccia riferimento, si puo’ dire che quando c’e’ una campagna elettorale, la lezione e la traccia di Ciriaco De Mita non muore mai.