Manifestazione finale per #Green living schools del Liceo Mancini

Martedì 4 giugno 2024, a partire dalle ore 9:00 e fino alle ore 13, presso l’ex Carcere Borbonico negli spazi del Museo Irpino di Avellino si terrà la manifestazione finale del progetto #Green living schools del Liceo Scientifico P.S. Mancini, inserito nel programma Scuola Viva 2021/2027, II ciclo I annualità, promosso dall’ Assessore regionale all’istruzione, dott.ssa Lucia Fortini.

Saranno allestiti stand dove i ragazzi, protagonisti dei rispettivi percorsi, illustreranno alla comunità i percorsi svolti, le nuove competenze acquisite ed i prodotti realizzati.

Le azioni intraprese fortemente legate al nostro territorio sono state realizzate in collaborazione con:

1. Legambiente sezione di Avellino modulo

“Sustainable development laboratory”;

2. La sezione CAI di Avellino modulo “Discover

Irpinia’s Mountains” ;

3. La Federazione Pallavolo di Avellino modulo “Sport,

wellness on the move… Volleyball”;

4. La scuola di formazione SISTEMI di Atripalda

modulo “Create sites with wordpress”;

5. L’Associazione culturale italo-britannica di Avellino

moduli “#4agapfreeschool” e “STEM@school”;

6. I nostri esperti in Economia modulo “La Start up”