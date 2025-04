Alla Villa Comunale un minuto di rumore per Sara, Ilaria e tutte le vittime di femminicidio

“Per Sara, per Ilaria, per tutt3”, l’appello lanciato dal Circolo Arci Avionica e dall’Arci di Avellino per un minuto di rumore a tutte le vittime della violenza di genere. L’iniziativa sta prendendo piede in tutta Italia in seguito ai femminicidi di Sara Campanella a Messina e di Ilaria Sula a Roma. L’appuntamento irpino è per domani sera, sabato 5 aprile, alle 19:30, all’ingresso della Villa Comune di Avellino, lungo Corso Vittorio Emanuele.