Ecomafia, Airoma: “indagini ambientali connesse ad attività economico-finanziarie e amministrative”

Il Procuratore della Repubblica di Avellino, Domenico Airoma, è intervenuto alla presentazione di “Ecomafia in terra irpina”, il dossier presentato questa mattina al Circolo della Stampa da Libera e Legambiente.

“Io non sottovaluterei affatto questo compito informativo, credo che sia invece decisivo. – ha dichiarato Airoma – C’è un passaggio nella sentenza della Corte di Strasburgo che sottolinea proprio le varie deficienze delle istituzioni italiane, tra cui quella relativa all’obbligo di informare adeguatamente le comunità interessate. Dunque, tutto quello che si fa per colmare questo gap informativo è sicuramente importante ma direi anche che va verso una prospettiva di ricostruzione.

Come spesso dico, non c’è peggiore condizione del malato che non sa di quale malattia è affetto perché non può curarsi, non è messo in condizione di curarsi. E allora noi abbiamo questo dovere, quello di dare un’informazione complessa, esaustiva, veritiera. Per molto tempo sono stato nella Terra dei Fuochi, e per quanto tempo ho ascoltato affermazioni del tipo “non esageriamo perché altrimenti non si vendono più le mozzarelle”, come se questo provocasse danno, ma un danno in realtà è già stato fatto, quindi informiamo, diciamo la verità perché la verità non può che fare bene”.

“I dati che voi avete illustrato – ha concluso – evidenziano un altro aspetto fondamentale che non dobbiamo mai dimenticare e che per certi aspetti è stato un po’ il vizio di alcune impostazioni eccessivamente specialistiche in materia ambientale. Ovviamente non intendo dire che non sia importante una specializzazione di investigatori in materia ambientale, è evidente che questo è quello che si richiede, ma quello che dobbiamo evitare è pensare che l’indagine ambientale sia un’indagine che in qualche modo possa essere circoscritta al profilo esclusivamente ambientale. In realtà, questi dati dimostrano come l’indagine in materia ambientale è sempre più connessa con l’indagine che riguarda l’attività economico-finanziaria e amministrativa, non ha senso impostare un’indagine ambientale se non si conoscono anche i circuiti economico-finanziari”.