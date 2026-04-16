Atripalda, gazebo di Futuro Nazionale per la raccolta firme sul pacchetto sicurezza

Si riporta la nota del Comitato Costituente Futuro Nazionale Avellino 160:
Il Comitato Costituente Futuro Nazionale Avellino 160 informa la cittadinanza che sabato prossimo, a partire dalle ore 18:00, sarà allestito un gazebo in Piazza Umberto I ad Atripalda per la raccolta firme a sostegno del pacchetto sicurezza promosso da Futuro Nazionale. L’iniziativa sarà anche l’ occasione di un momento di confronto diretto con i cittadini su un tema centrale come quello della sicurezza, sempre più sentito dalla comunità locale.
Il Comitato invita tutti coloro che condividono l’importanza di politiche orientate alla sicurezza e al rispetto della legalità a partecipare e a contribuire attivamente all’iniziativa.