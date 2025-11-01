Ecco la squadra irpina del M5s per le Regionali. Gubitosa: “La nostra priorità saranno le fasce deboli”

Il Movimento 5 Stelle presenta la sua squadra irpina per le elezioni regionali del 23-24 novembre. A correre saranno Vincenzo Ciampi, consigliere regionale uscente; Anna Ansalone, consigliera comunale di Montoro; Luca Orsogna, presidente del Consiglio Comunale di Ariano Irpino; e Tiziana Guidi, storica attivista del movimento.

A presentare le candidature, questa mattina al Circolo della Stampa di Avellino, è stato il vicepresidente nazionale del M5S Michele Gubitosa.

“Priorità alle fasce deboli. I sondaggi? Non ci condizionano”

“La priorità saranno le fasce deboli della popolazione”, ha affermato Gubitosa.

Poi un commento sui sondaggi che mostrerebbero la coalizione di Centrosinistra in vantaggio:

“Alcuni sondaggi danno la nostra coalizione addirittura in vantaggio di quindici punti, ma il Movimento 5 Stelle, in questo momento, non si lascia condizionare da questi dati.

Dobbiamo parlare ai cittadini, porre al centro i temi, la nostra agenda politica, e far capire chiaramente alle persone ciò che realmente intendiamo fare alla guida della Regione Campania. Ritengo che ormai sia scontato che questa coalizione sarà chiamata a governare la Regione per i prossimi cinque anni”.

“Litighiamo prima, per non litigare dopo”

Una coalizione ampia sostiene la corsa di Roberto Fico alla presidenza della Giunta Regionale, ma per Gubitosa non c’è rischio di instabilità:

“Il Movimento 5 Stelle non fa alleanze solo per vincere le elezioni. Noi costruiamo alleanze politiche strutturate sui temi. Quindi litighiamo prima per non litigare dopo.

Se c’erano divergenze, le abbiamo già affrontate in passato, discutendo sui contenuti e non sulle poltrone. Ora è il momento di lavorare, senza più conflitti interni”.

Acqua e sanità: “Intervenire sui Pronto Soccorso”

Tra le priorità indicate da Gubitosa e dai quattro candidati, la gestione dell’acqua e soprattutto la sanità, con eventualmente la possibilità di rivedere decisioni prese dalla giunta guidata da Vincenzo De Luca.

“Noi non andiamo sicuramente a stravolgere un lavoro fatto in passato se fatto bene. Partiremo dai risultati positivi e lavoreremo per migliorare ciò che può essere migliorato.

Nessuno ha mai sostenuto che in Campania tutti i problemi siano stati risolti. I problemi dei cittadini esistono e sono molti — soprattutto nella sanità, e in particolare nei Pronto Soccorso.

È proprio lì che dobbiamo intervenire con urgenza: purtroppo vediamo gente morire nei pronto soccorso senza intervenire in quanto non ci sono soldi, non ci sono spazi e soprattutto ad Avellino vengono persone da fuori provincia per farsi curare qui. La sanità sarà al centro dell’agenda politica del Movimento 5 Stelle”.

Alla domanda sulla possibilità di riaprire il pronto soccorso di Solofra, Gubitosa è stato netto:

“Ci sarà di sicuro il massimo impegno”.

Infine, una risposta a chi vede il voto regionale come un test nazionale: