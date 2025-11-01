Cordoglio per il poliziotto Aniello Scarpati, si uniscono NSC e SAPPE

Il Nuovo Sindacato Carabinieri – Segreteria Provinciale di Avellino – esprime profondo dolore e cordoglio per la tragica scomparsa del collega della Polizia di Stato, il graduato Aniello Scarpati, 47 anni, deceduto in un drammatico incidente stradale avvenuto in servizio a Torre del Greco, in provincia di Napoli.

“La sua morte ci colpisce profondamente. Un uomo delle Istituzioni, un servitore dello Stato, che ha perso la vita mentre adempiva al proprio dovere. Alla moglie, ai tre figli e a tutta la famiglia Scarpati va il nostro abbraccio sincero e la nostra vicinanza, così come a tutta la grande famiglia della Polizia di Stato. Rivolgiamo un pensiero di forza e speranza anche all’altro agente rimasto gravemente ferito, a cui auguriamo una pronta e completa guarigione. Questa ennesima tragedia ci ricorda ancora una volta quanto sia alto il prezzo pagato ogni giorno dagli uomini e dalle donne in divisa, sempre in prima linea per garantire sicurezza e legalità”, dichiara Oreste Antonio Mangino, Segretario Provinciale Generale NSC Avellino e consigliere Regionale NSC Campania.

Si unisce al cordoglio anche il SAPPE Polizia Penitenziaria.

“Esprimo ai familiari, agli amici, ai vertici ed ai colleghi tutti della Polizia di Stato il profondo cordoglio del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE per la tragica scomparsa del poliziotto Aniello Scarpati, avvenuta nella notte mentre era in servizio con il collega Ciro Cozzolino, rimasto gravemente ferito ed attualmente in Rianimazione, al quale rivolgiamo attestazioni di vicinanza e l’augurio di una rapida ripresa. Ai tanti, troppi feriti in uniforme va l’augurio di una pronta guarigione. Ancora una volta le Forze di Polizia dello Stato e del Soccorso Pubblico piangono la tragica scomparsa di loro appartenenti, caduti nell’adempimento del dovere a tutela della sicurezza sociale”, dichiara Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo.