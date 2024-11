Ecco la soluzione scientifica alla domanda “E’ nato prima l’uovo o la gallina?”

Il celebre enigma dell’uovo e della gallina, che per secoli ha generato curiosità e dibattiti, sembra avere finalmente una risposta grazie alle scoperte della scienza moderna. Un gruppo di ricercatori ha trovato prove evolutive che suggeriscono come l’uovo abbia preceduto la gallina. Gli scienziati dell’Università di Ginevra hanno studiato le origini della vita e hanno identificato un organismo unicellulare primitivo, Chromosphaera perkinsii, che possedeva già le basi genetiche per formare embrioni, ben prima dell’arrivo degli animali pluricellulari.

In termini evolutivi, l’uovo rappresenta una struttura fondamentale, emersa molto prima della gallina e dei suoi antenati, i dinosauri teropodi. I fossili dimostrano che i dinosauri deponevano uova già milioni di anni fa, molto prima che comparissero i primi uccelli. La gallina moderna, dunque, è il risultato di una lunga serie di mutazioni genetiche avvenute all’interno di uova deposte da altri uccelli ancestrali, che hanno progressivamente portato alla specie odierna.

Capire come si siano evolute strutture come l’uovo aiuta a chiarire i processi che hanno portato alla complessità degli esseri viventi di oggi. Pertanto, gli scienziati concludono che, dal punto di vista evolutivo, l’uovo è nato prima della gallina.