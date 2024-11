Ambiente, al Polo Giovani conferenza operativa tra Procura e Carabinieri

Nell’Aula Magna del Polo Giovani di Avellino si svolgerà, come annunciato qualche giorno fa dallo stesso Procuratore della Repubblica di Avellino Domenico Airoma una nuova conferenza operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, riservata solo alla polizia giudiziaria, questa volta sul tema dei reati ambientali e delle strategie info-investigative e operative di contrasto. Dopo quella sui crimini predatori, alla quale aveva partecipato l’allora Procuratore della Repubblica di Benevento Aldo Policastro (oggi alla Procura Generale ndr) e il Procuratore Aggiunto Francesco Raffaele, ci sara’ questa nuova mattinata di interlocuzione tra i militari del Comando Provinciale di Avellino, al comando del colonnello Domenico Albanese e l’autorità Giudiziaria, che come ha sottolineato lo stesso Procuratore Airoma deve rappresentare il core business dell’attività investigativa della polizia giudiziaria. Come già avvenuto a giugno all’incontro sicuramente prenderanno parte i Comandanti delle 7 Compagnie e delle 67 Stazioni dipendenti, oltre agli Ufficiali e al personale del Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino, principalmente impegnati nel settore ambientale. Il personale al comando del Colonello Nicola Clemente con i suoi 15 Nuclei forestale. Come già avvenuto a giugno una testimonianza del l’impegno collettivo dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino nel contrastare il crimine, in questo caso quello ambientale e proteggere l’Irpinia.