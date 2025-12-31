L’irpina Serluca assessore nella giunta Fico, Mastella conferma le indiscrezioni

ARIANO IRPINO- “Ringrazio, a nome mio e di tutto il partito, il presidente Fico per la nomina di Mariacarmela Serluca in Giunta regionale”. La conferma alle indiscrezioni di questa vigilia, non solo di Capodanno ma anche della nomina della giunta regionale guidata da Roberto Fico arriva dallo stesso leader di “Noi di Centro”, il sindaco di Benevento Clemente Mastella. Anche sull’incarico e la delega che andrà a ricoprire la professionista irpina scelta dal governatore Roberto Fico sembra non esserci più dubbio: “La delega all’Agricoltura- ha scritto Mastella- è un riconoscimento prestigioso e importante per tutta la comunità politica di Noi di Centro e suggella il notevole risultato ottenuto nelle urne. Guidare i processi nel settore chiave per l’economia delle aree interne sarà un onore e una responsabilità politica e amministrativa eccezionale. In bocca al lupo a Mariacarmela che per quasi un decennio ha guidato con acume e diligente intelligenza le finanze del Comune di Benevento, traghettando l’Ente, che ereditammo in default, verso il risanamento e la stabilità finanziaria. Faremo squadra e sono convinto potrà fare benissimo anche a Palazzo Santa Lucia”.