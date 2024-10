Ecco il piano traffico in città per il 4 Novembre

Il Comando del 232° Reggimento Trasmissioni ha comunicato il programma della cerimonia del 4 novembre, in occasione della “Giornata delle Forze Armate”. La manifestazione si svolgerà in Via Matteotti, presso il Monumento dedicato ai Caduti in Guerra.

Per garantire la sicurezza e il buon svolgimento dell’evento, sono state adottate le seguenti disposizioni di traffico, valide dalle ore 08:00 fino al termine della manifestazione del 4 novembre 2024: