Presidente ineleggibile dopo due mandati, ma vale da ora: ecco la legge salva De Luca

Non può essere eletto alla carica di Presidente della Regione Campania chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi. Questa è la disposizione di una legge che il Consiglio regionale si appresta a esaminare, la quale stabilisce che il conteggio dei mandati inizia da quello attualmente in corso alla data di entrata in vigore della legge. Di conseguenza, l’attuale governatore Vincenzo De Luca, attualmente al suo secondo mandato, potrebbe candidarsi per una terza volta. Il testo della proposta di legge, attualmente esaminato dalla prima commissione consiliare permanente del Consiglio regionale della Campania, presieduta da Giuseppe Sommese (Azione), afferma che “non è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente della Giunta regionale chi, alla scadenza del secondo mandato, ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi”.

Per l’applicazione di questa disposizione, il conteggio dei mandati partirà da quello in corso alla data di entrata in vigore della legge. Quest’ultima recepisce l’art. 2, comma 1, lett. f) della legge nazionale del 2 luglio 2004, n. 165, e entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Campania.