Eboli, trovato carbonizzato il corpo del giornalista Luca Esposito

Macabra scoperta nella mattinata di domenica a Eboli, dove in un terreno agricolo situato tra la Strada Statale 7 Bis e Contrada Bivio Cioffi è stato rinvenuto un cadavere carbonizzato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e recuperato il corpo, seguiti dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Eboli, dagli specialisti della Sezione Investigazioni Scientifiche di Salerno, dal medico legale e dal magistrato di turno.

Secondo i primi elementi raccolti dagli investigatori, la vicenda potrebbe essere riconducibile a un omicidio. La vittima sarebbe Luigi Esposito, conosciuto come Luca, nato nel 1973, giornalista sportivo e opinionista dell’emittente Ottochannel.

Le indagini proseguono per confermare ufficialmente l’identità del corpo attraverso gli accertamenti tecnici e per ricostruire con precisione la dinamica e le responsabilità dell’accaduto.