Convocata la Conferenza dei Capigruppo: sul tavolo Tari, bilancio e indirizzi di governo

Il presidente del Consiglio comunale di Avellino, Nicola Giordano, ha convocato la Conferenza dei Capigruppo per lunedì 20 luglio alle ore 16.30, presso la Sala Stampa di Palazzo di Città. All’incontro prenderanno parte i rappresentanti dei gruppi consiliari: Gerardo Melillo (Forza Avellino), Fernando Romano (Partito Democratico), Gianluca Gaeta (Stiamo con Nello Pizza – Avellino Europea/Avanti), Antonio Aquino (Movimento Cinque Stelle 2050), Antonio Bellizzi (Avellino Città Pubblica), Erica Stanco (Casa Riformista per Avellino), Gino Iannace (Mastella Noi di Centro), Gianluca Festa (Davvero Avellino), Diego Guerriero (W la Libertà), Nicola Poppa (Ora Avellino), Marco Pericolo (Forza Avellino) e Alberto Bilotta (Siamo Avellino).

Tra i principali punti all’ordine del giorno figurano la programmazione dei prossimi Consigli comunali, gli indirizzi generali di governo, l’adesione alla rottamazione Quinquies, l’approvazione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2026-2029 con le relative tariffe Tari 2026, la ratifica della quinta variazione al bilancio di previsione e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, oltre alle eventuali comunicazioni finali.