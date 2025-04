Grande successo per la presentazione del libro “Oltre e Più in Alto” ad Avellino

Si è svolto ieri, presso il Circolo della Stampa di Avellino, l’atteso incontro dedicato al Cammino di Santiago, organizzato dalla sezione avellinese dell’U.N.U.C.I. (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia). L’evento ha visto la presentazione del libro “Oltre e Più in Alto – Manuale per pellegrini sul Cammino di Santiago”, scritto da Roberto Paolo, autore presente all’incontro per raccontare la sua esperienza e il significato profondo del pellegrinaggio più famoso d’Europa.

A introdurre la serata è stato Antonio Argenio, presidente dell’U.N.U.C.I. Avellino, che ha sottolineato l’importanza culturale e spirituale del Cammino. A seguire, sono intervenuti Rosa Marrazzo, Donatella Picariello e Olivia Cardona Fernandez Rubio, docenti che hanno condiviso con il pubblico il valore formativo e personale di questa esperienza.

Particolarmente significativo il contributo degli ex-studenti del Liceo “P.E. Imbriani” di Avellino, che hanno raccontato la loro partecipazione al progetto “El Camino de Santiago Virtual”, un’iniziativa eTwinning svolta in piena pandemia. Questo progetto ha permesso agli studenti di vivere, anche se a distanza, l’esperienza del Cammino attraverso attività digitali, incontri virtuali e scambi culturali con coetanei di altri Paesi.

La presentazione è stata moderata dal giornalista e scrittore Gianluca Amatucci, che ha saputo guidare il dibattito in modo coinvolgente, dando spazio alle testimonianze e alle domande del pubblico.

Durante l’evento, ci sono stati numerosi interventi e testimonianze di coloro che hanno vissuto in prima persona l’esperienza del Cammino di Santiago, raccontando le sfide, le emozioni e gli incontri che lo rendono un viaggio unico. Un viaggio che, come la vita, è fatto di ostacoli da superare, di passi incerti e di momenti di gioia condivisa. Una metafora perfetta del nostro cammino quotidiano, in cui ogni passo, ogni incontro e ogni esperienza contribuiscono alla nostra crescita personale.

L’evento ha riscosso grande partecipazione e interesse, confermando come il Cammino di Santiago sia non solo un viaggio fisico, ma anche un’esperienza di crescita interiore e condivisione. Un sentito ringraziamento a U.N.U.C.I. Avellino per aver promosso questo importante momento di confronto, con l’auspicio che sia solo il primo di una lunga serie di appuntamenti dedicati ai viaggi e alla cultura.